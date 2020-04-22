У Німеччині готують план відновлення футбольного чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Спеціальна комісія Німецького футбольного союзу (DFB) підготувала план по тому, як можуть виглядати ігри бундесліги без глядачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Комісія вважає безпечним перебування на трибунах до 300 осіб, розподілених за трьома секторами.
Від групової командної фотографії, розстановки перед грою і традиційного потискання рук доведеться відмовитися.
Нагадаємо, президент Колумбії Іван Дуке негативно оцінив можливість відновлення національного чемпіонату з футболу.