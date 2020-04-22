В Германии готовят план возобновления футбольного чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Специальная комиссия Немецкого футбольного союза (DFB) подготовила план по тому, как могут выглядеть игры бундеслиги без зрителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Комиссия считает безопасным нахождение на трибунах до 300 человек, распределенным по трем секторам.
От групповой командной фотографии, расстановки перед игрой и традиционного пожимания рук придется отказаться.
Напомним, президент Колумбии назвал нецелесообразным восстановление чемпионата страны по футболу.