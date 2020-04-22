Президент Колумбії назвав недоцільним відновлення чемпіонату країни з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент Колумбії Іван Дуке негативно оцінив можливість відновлення національного чемпіонату з футболу. Про це він повідомив у вівторок під час виступу на радіостанції La FM, передає УНН.
Дуке вважає безвідповідальним відновлення змагань навіть без участі глядачів.
"Було б безвідповідально говорити, що ми повернемося до футболу без глядачів, коли немає гарантій, що гравці команд будуть захищені від коронавірусу", - заявив Дуке.
Примітно, що національна футбольна ліга Колумбії бажає відновити чемпіонат.
Зауважимо, що карантин в країні розпочався 24 березня і тривав до 13 квітня. Згодом його продовжили до 11 травня.