Тиллерсон рассказал, сколько будут действовать санкции против РФ

"Россия продолжает агрессивное поведение по отношению к собственным соседним регионам, вмешиваясь в избирательный процесс и распространяя антидемократические мысли. Мы вместе с нашими друзьями в Европе признаем активную угрозу со стороны России. Именно поэтому Соединенные Штаты укрепляют свои обязательства по предотвращению и защите Европы с помощью "Европейской инициативы сдерживания" (European Reassurance Initiative или IDE) ", - отметил он.

Госсекретарь напомнил, бюджет EDI предусматривает 150 млн долларов, которые пойдут на помощь защиты территориальной целостности Украины.

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"Соединенные Штаты признают, что война в Украине, в которой каждый день погибают люди, должна закончиться. Мы неоднократно настоятельно призвали Россию начать путь к миру, выполняя свои обязательства Минских соглашений. Любое урегулирование войны, что не влечет за собой полную независимость, суверенность территории всей Украины, является неприемлемым. Россия решила посягнуть на суверенитет крупнейшего государства в Европе", - подчеркнул он.

По его словам, единство США и Европы имеет целью показать российскому правительству, что нарушение международных норм никогда не будет принято международным сообществом.

"США и Европа с 2014 года стоят бок о бок и противостоят этой российской агрессии с координирующей политикой санкций", - отметил Госсекретарь.

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Тиллерсон выразил надежду, что Россия примет меры по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины и полного выполнения Минских обязательств, что позволило бы США и ЕС начинать процесс восстановления нормальных отношений с РФ.

"Но позвольте прояснить: минские санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не начнет действия, обратные тем, которые их вызвали", - добавил он.