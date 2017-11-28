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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78639 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 68726 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 75897 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 83179 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118352 просмотра

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Тиллерсон рассказал, сколько будут действовать санкции против РФ

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. США не примут урегулирования конфликта на востоке Украины, которое не предусматривает восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и не снимут санкции с РФ, пока РФ не отменит те действия, которые их вызвали. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник во время выступления в Вашингтоне об отношениях с Европой, передает УНН.

"Россия продолжает агрессивное поведение по отношению к собственным соседним регионам, вмешиваясь в избирательный процесс и распространяя антидемократические мысли. Мы вместе с нашими друзьями в Европе признаем активную угрозу со стороны России. Именно поэтому Соединенные Штаты укрепляют свои обязательства по предотвращению и защите Европы с помощью "Европейской инициативы сдерживания" (European Reassurance Initiative или IDE) ", - отметил он.

Госсекретарь напомнил, бюджет EDI предусматривает 150 млн долларов, которые пойдут на помощь защиты территориальной целостности Украины.

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"Соединенные Штаты признают, что война в Украине, в которой каждый день погибают люди, должна закончиться. Мы неоднократно настоятельно призвали Россию начать путь к миру, выполняя свои обязательства Минских соглашений. Любое урегулирование войны, что не влечет за собой полную независимость, суверенность территории всей Украины, является неприемлемым. Россия решила посягнуть на суверенитет крупнейшего государства в Европе", - подчеркнул он.

По его словам, единство США и Европы имеет целью показать российскому правительству, что нарушение международных норм никогда не будет принято международным сообществом.

"США и Европа с 2014 года стоят бок о бок и противостоят этой российской агрессии с координирующей политикой санкций", - отметил Госсекретарь.

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Тиллерсон выразил надежду, что Россия примет меры по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины и полного выполнения Минских обязательств, что позволило бы США и ЕС начинать процесс восстановления нормальных отношений с РФ.

"Но позвольте прояснить: минские санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не начнет действия, обратные тем, которые их вызвали", - добавил он.

Украинские Национальные Новости

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