Тіллерсон розповів, скільки діятимуть санкції проти РФ

КИЇВ. 28 листопада. УНН. США не приймуть врегулювання конфлікту на сході України, який не передбачає відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, та не знімуть санкції з РФ, доки РФ не скасує ті дії, які їх викликали. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон у вівторок під час виступу у Вашингтоні щодо відносин з Європою, передає УНН.