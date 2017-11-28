Тіллерсон розповів, скільки діятимуть санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. США не приймуть врегулювання конфлікту на сході України, який не передбачає відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, та не знімуть санкції з РФ, доки РФ не скасує ті дії, які їх викликали. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон у вівторок під час виступу у Вашингтоні щодо відносин з Європою, передає УНН.
“Росія продовжує агресивну поведінку по відношенню до власних сусідніх регіонів, втручаючись до виборчого процесу та поширюючи антидемократичні думки. Ми разом з нашими друзями в Європі визнаємо активну загрозу з боку Росії. Саме тому Сполучені Штати зміцнюють свої зобов’язання щодо запобігання та захисту Європи за допомогою „Європейської ініціативи стримання“ (European Reassurance Initiative або IDE)”, — зазначив він.
Держсекретар нагадав, бюджет EDI передбачає 150 мільйонів долларів, які підуть на допомогу захисту територіальної цілісності України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тіллерсон закликав український уряд докласти зусиль у реформуванні держави
“Сполучені Штати визнають, що війна в Україні, в якій кожен день гинуть люди, повинна закінчитися. Ми неодноразово настійно закликали Росію почати шлях до миру, виконуючи свої зобов’язання відповідно до Мінських угод. Будь-яке вирішення війни, яке не тягне за собою повну незалежність, суверенність території всієї України, є неприйнятним. Росія вирішила посягнути на суверенітет найбільшої держави в Європі”, — підкреслив він.
За його словами, єдність США та Європи має на меті показати російському уряду, що порушенні міжнародних норм ніколи не буде прийняте міжнародною спільнотою.
“США та Європа з 2014 року стоять пліч о пліч і протистоять цій російській агресії з координуючою політикою санкцій”, — зазначив Держсекретар.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США твердо підтримує Україну в боротьбі з російською агресією
Тіллерсон висловив сподівання, що Росія вживатиме заходів щодо відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності України та повного виконання Мінських зобов’язань, що дозволило б США та ЄС починати процес відновлення нормальних відносин з РФ.
“Але дозвольте прояснити: мінські санкції залишаться в силі доти, доки Росія не почне дії, зворотні до тих, які їх спричинили”, - додав він.