Тіллерсон закликав український уряд докласти зусиль у реформуванні держави

"Ми віддані успіху незалежної та цілісної України. Однак майбутнє України також залежить від того, коли вона почне робити власні зусилля з реалізації широкого спектру реформ у сфері економіки, правосуддя, безпеки та соціального сектора", - зазначив він під час виступу.

Держсекретар визнав, що процес реформ в Україні уже запущено, та закликав до його продовження.

"Ми закликаємо Україну продовжувати створювати дієздатні, надійні інституції, які зменшать і, врешті-решт, усунуть корупцію, зміцнять судову систему та забезпечать економічний добробут своїх громадян", - сказав Р.Тіллерсон.

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