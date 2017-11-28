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Тіллерсон закликав український уряд докласти зусиль у реформуванні держави

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Держсекретар США Рекс Тіллерсон підтримав реформи в Україні та висловив надію на їх продовження. Про це він заявив у вівторок під час виступу у Вашингтоні щодо відносин з Європою, передає УНН.

"Ми віддані успіху незалежної та цілісної України. Однак майбутнє України також залежить від того, коли вона почне робити власні зусилля з реалізації широкого спектру реформ у сфері економіки, правосуддя, безпеки та соціального сектора", - зазначив він під час виступу.

Держсекретар визнав, що процес реформ в Україні уже запущено, та закликав до його продовження.

"Ми закликаємо Україну продовжувати створювати дієздатні, надійні інституції, які зменшать і, врешті-решт, усунуть корупцію, зміцнять судову систему та забезпечать економічний добробут своїх громадян", - сказав Р.Тіллерсон.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США твердо підтримує Україну в боротьбі з російською агресією - представник Держдепу

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