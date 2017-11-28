Тиллерсон призвал украинское правительство приложить усилия в реформировании государства

"Мы стремимся успеха независимой и целостной Украины. Однако будущее Украины также зависит от того, когда она начнет делать собственные усилия по реализации широкого спектра реформ в сфере экономики, правосудия, безопасности и социального сектора", - отметил он во время выступления.

Госсекретарь признал, что процесс реформ в Украине уже запущен, и призвал к его продолжению.

"Мы призываем Украину продолжать создавать дееспособные, надежные институты, которые уменьшат и, в конце концов, устранят коррупцию, укрепят судебную систему и обеспечат экономическое благосостояние своих граждан", - сказал Р.Тиллерсон.

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