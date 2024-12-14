TikTok может исчезнуть в США через месяц: суд отклонил апелляцию ByteDance

TikTok грозит запрет в США в следующем месяце после того, как апелляционный суд отказался приостановить меру, которая вступает в силу, если популярное приложение для обмена видео не будет продано его материнской компанией ByteDance Ltd, базирующейся в Китае, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Компания подала ходатайство о приостановке после того, как федеральная апелляционная коллегия в Вашингтоне поддержала закон, который запрещает платформу социальных сетей в США, если ByteDance не откажется от приложения до 19 января. TikTok попросил отсрочку, пока он обжалует решение и ждет решения новой администрации избранного президента США Дональда Трампа.

TikTok заявил, что сейчас планирует передать свое дело в Верховный суд США. «Голоса более 170 миллионов американцев здесь, в США и во всем мире, будут заглушены 19 января 2025 года, если запрет TikTok не будет отменен», - написала компания на X после того, как апелляционная коллегия отклонила ее запрос.

Апелляционный суд уже пришел к выводу, что Закон о защите американцев от программ, контролируемых иностранными противниками, «удовлетворяет требования Первой поправки при усиленной проверке», написала коллегия из трех судей Апелляционного суда США округа округа Колумбия в пятничном решении на двух страницах.

Если суды не примут меры, TikTok будет удален из магазинов мобильных приложений 19 января, что сделает его недоступным для американцев, которые еще не используют платформу. В конце концов, текущие пользователи не смогут получить доступ к приложению.

В своем предыдущем решении апелляция заявила, что правительство США оправдало беспокойство о национальной безопасности относительно того, что Китай может использовать платформу для сбора данных о гражданах или пропаганды. И отклонила аргумент компании о том, что закон нарушает конституционную защиту свободы слова.

Многие, кто использует платформу для информации и развлечений, надеются, что Трамп придет на помощь после того, как он высказался против запрета на предвыборной кампании, пытаясь привлечь молодых избирателей. Он безуспешно пытался заставить продать программу во время своего первого президентства.

TikTok написал, что администрация Трампа может приостановить выполнение закона или смягчить его самые серьезные потенциальные последствия. Согласно заявлению компании, закон предоставляет президенту и генеральному прокурору «широкие полномочия по определению сроков и реализации его положений».

Министерство юстиции США обратилось в суд с просьбой отклонить просьбу, объяснив, что «неопределенная задержка», которая, возможно, продлится более года, «особенно нанесет ущерб интересам правительства и общественности в обеспечении соблюдения закона».

Потенциальный покупатель TikTok в США раскрыл планы на будущее платформы