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Потенциальный покупатель TikTok в США раскрыл планы на будущее платформы

Потенциальный покупатель TikTok в США раскрыл планы на будущее платформы

Киев  •  УНН

 • 4936 просмотра

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Фрэнк Маккорт заявил о готовности приобрести американский TikTok за 20 млрд долларов от инвесторов. Бизнесмен планирует внедрить децентрализованный протокол и сохранить рекламу в приложении.

Бизнесмен Фрэнк Маккорт, вероятный покупатель Tik Tok в США, рассказал о своих планах на платформу, пишет УНН со ссылкой на Wired.

Детали 

Компания подала в суд, утверждая, что закон нарушает Первую поправку, но судьи стали на сторону Министерства юстиции, согласившись, что федеральное правительство имеет полномочия блокировать или принудить к продаже TikTok, если это представляет риск для национальной безопасности - даже гипотетической. 

Решение суда оставляет TikTok мало надежды. Возможен сценарий, при котором новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет найти способ «спасти» любимую платформу, что он, собственно, и пообещал сделать во время предвыборной кампании. Однако, кроме победы в окончательной судебной апелляции в Верховном суде, которая далеко не гарантирована, важным моментом для судьбы TikTok является поиск богатого покупателя в США.

Одним из самых известных потенциальных покупателей, которые появились сейчас, является магнат недвижимости и бывший владелец Los Angeles Dodgers Фрэнк Маккорт, который говорит, что получил 20 миллиардов долларов неофициальных обязательств от инвесторов приобрести приложение в рамках того, что он называет «народной ставкой». Продажа поддержит существующую технологическую инициативу McCourt Project Liberty и разработанный ею так называемый децентрализованный протокол социальных сетей. Маккорт хочет включить DSNP в TikTok и позволить пользователям экспортировать своих друзей через другие совместимые приложения.

Также, Фрэнк Маккорт поделился о планах на сохранение определенной формы рекламы и предоставление людям возможности управлять собственным алгоритмом рекомендаций.

«Я думаю, что многое изменилось, потому что до пятницы были лишь предположения относительно того, выиграет ли ByteDance. Все это вдруг стало очень реальным, не так ли? Теперь есть дата 19 января. Сейчас мы не знаем, что ByteDance решит сделать. Мы знаем, что они сказали, что собираются подавать апелляцию. Это вне нашего контроля. Но что касается его закрытия или продажи, это также зависит от них, и мы просто хотим убедиться, что они знают, что есть жизнеспособный покупатель, заинтересованный в покупке американского TikTok без алгоритма»,- сказал Фрэнк Маккорт.

Напомним 

Еврокомиссия заключила соглашение с TikTok об изъятии приложения TikTok Lite Rewards из ЕС. Компания обязалась закрыть приложение и не пытаться обойти запрет, иначе ей грозит штраф до 6% годового оборота.

Алина Волянская

Алина Волянская

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