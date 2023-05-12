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ТЭЦ и ТЭС смогут воспользоваться программой "5-7-9" для восстановления поврежденного оборудования

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о расширении программы льготного кредитования «5-7-9». ТЭЦ и ТЭС теперь смогут воспользоваться этой программой для восстановления поврежденного оборудования. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

Сообщается, что во время рабочей поездки в Харьковскую область премьер-министр Денис Шмыгаль ознакомился с последствиями разрушений теплоэлектроцентрали вследствие российских обстрелов. Глава Правительства заслушал информацию руководства ТЭЦ по замене оборудования, а также планы по восстановлению и защите объекта.

Цитата

«Одна из наиболее пострадавших от российского террора сфер — это энергетика. Убытки колоссальные. Собственными глазами увидели разрушения. Поговорили с энергетиками о потребностях. Будем помогать, чтобы все работало как надо до следующей зимы», — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, для восстановления поврежденного из-за боевых действий оборудования ТЭЦ и ТЭС теперь смогут воспользоваться программой льготного кредитования «5-7-9».

«Соответствующее решение Правительство приняло на заседании 12 мая», - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметил Премьер-министр, на Харьковщине и еще в четырех регионах начата реконструкция объектов и сетей теплоснабжения.

«Готовим пилотные проекты для децентрализации энергосистемы. Ищем ресурсы и возможности, чтобы сделать все вовремя к следующему отопительному сезону», — отметил глава правительства.

Дополнение

В апреле сообщалось, что электростанции начали ремонты для подготовки к следующей зиме.

В профильном комитете ВР заявили, что массовые отключения света летом маловероятны.

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