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ТЕЦ і ТЕС зможуть скористатися програмою "5-7-9" для відновлення пошкодженого обладнання

ТЕЦ і ТЕС зможуть скористатися програмою "5-7-9" для відновлення пошкодженого обладнання

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про розширення програми пільгового кредитування «5-7-9». ТЕЦ і ТЕС тепер зможуть скористатися цією програмою для відновлення пошкодженого обладнання. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.

Повідомляється, що під час робочої поїздки в Харківську область прем’єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився з наслідками руйнувань теплоелектроцентралі внаслідок російських обстрілів. Глава Уряду заслухав інформацію керівництва ТЕЦ щодо заміни обладнання, а також плани з відновлення та захисту об’єкту.

Цитата

«Одна з найбільш постраждалих від російського терору сфер — це енергетика. Збитки колосальні. На власні очі побачили руйнування. Поговорили з енергетиками про потреби. Будемо допомагати, аби все працювало як треба до наступної зими», — підкреслив Шмигаль.

За його словами, для відновлення пошкодженого через бойові дії обладнання ТЕЦ і ТЕС тепер зможуть скористатися програмою пільгового кредитування «5-7-9».

«Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 12 травня», - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначив Прем’єр-міністр, на Харківщині та ще в чотирьох регіонах розпочато реконструкцію об’єктів та мереж теплопостачання.

«Готуємо пілотні проекти для децентралізації енергосистеми. Шукаємо ресурси та можливості, аби зробити все вчасно до наступного опалювального сезону», — наголосив очільник уряду.

Доповнення

У квітні повідомлялося, що електростанції почали ремонти для підготовки до наступної зими.

У профільному комітеті ВР заявили, що масові відключення світла влітку малоймовірні.

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