Террористы обстреляли Харьковскую область: 1 погибший, десятки раненых и разрушения в 7 населенных пунктах
Киев • УНН
В результате вражеских обстрелов в Харьковской области пострадали 54 человека, среди них 36 полицейских. Повреждены десятки зданий в семи населенных пунктах, включая Харьков, Купянск и близлежащие села.
На Харьковщине в результате вражеских обстрелов в нескольких населенных пунктах области зафиксированы многочисленные пострадавшие и значительные разрушения. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
В Основянском районе Харькова в 16:08 обстрел повредил 26 зданий и 12 автомобилей. Среди гражданских пострадали 13 человек, погиб 1 полицейский, 36 полицейских получили ранения, также пострадал 1 сотрудник ГСЧС.
В селе Слатино Дергачевской громады в 02:58 в результате обстрела загорелась хозяйственная постройка, повреждено остекление трех частных домов и еще две хозяйственные постройки.
В селе Одноробовка в 02:40 войска террористов нанесли удар управляемой авиабомбой на открытой территории за пределами населенного пункта.
В селе Казачья Лопань в 02:00 обстрел повредил частный дом, флигель, летнюю кухню, гараж и хозяйственные постройки.
В городе Купянск в 21:15 обстрел попал в пятиэтажный дом. Пострадали трое жителей: 44-летний мужчина и две женщины в возрасте 68 и 75 лет.
В селе Ольховатка в 15:51 обстрел частично разрушил частный дом. Пострадали три человека: два мужчины, 59 и 87 лет, и 84-летняя женщина, которая получила острую стрессовую реакцию, госпитализация не понадобилась.
В Харькове спасатели ликвидировали пожары после ракетных ударов1 ноября 2024, 22:21 • 23279 просмотров