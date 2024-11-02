Террористы обстреляли Харьковскую область: 1 погибший, десятки раненых и разрушения в 7 населенных пунктах

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 83508 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 102635 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 104579 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 126950 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 142970 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 140787 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 139084 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 181342 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131772 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 207800 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Террористы обстреляли Харьковскую область: 1 погибший, десятки раненых и разрушения в 7 населенных пунктах

Террористы обстреляли Харьковскую область: 1 погибший, десятки раненых и разрушения в 7 населенных пунктах

Киев  •  УНН

07:02 • 6517 просмотра

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В результате вражеских обстрелов в Харьковской области пострадали 54 человека, среди них 36 полицейских. Повреждены десятки зданий в семи населенных пунктах, включая Харьков, Купянск и близлежащие села.

На Харьковщине в результате вражеских обстрелов в нескольких населенных пунктах области зафиксированы многочисленные пострадавшие и значительные разрушения. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

В Основянском районе Харькова  в 16:08 обстрел повредил 26 зданий и 12 автомобилей. Среди гражданских пострадали 13 человек, погиб 1 полицейский, 36 полицейских получили ранения, также пострадал 1 сотрудник ГСЧС.

В селе Слатино Дергачевской громады в 02:58 в результате обстрела загорелась хозяйственная постройка, повреждено остекление трех частных домов и еще две хозяйственные постройки.

В селе Одноробовка в 02:40 войска террористов нанесли удар управляемой авиабомбой на открытой территории за пределами населенного пункта.

В селе Казачья Лопань в 02:00 обстрел повредил частный дом, флигель, летнюю кухню, гараж и хозяйственные постройки.

В городе Купянск в 21:15 обстрел попал в пятиэтажный дом. Пострадали трое жителей: 44-летний мужчина и две женщины в возрасте 68 и 75 лет.

В селе Ольховатка в 15:51 обстрел частично разрушил частный дом. Пострадали три человека: два мужчины, 59 и 87 лет, и 84-летняя женщина, которая получила острую стрессовую реакцию, госпитализация не понадобилась.

В Харькове спасатели ликвидировали пожары после ракетных ударов1 ноября 2024, 22:21 • 23279 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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