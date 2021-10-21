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Тернопольская область с сегодняшнего дня ужесточила карантин

Киев • УНН

 • 29132 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. С сегодняшнего дня в Тернопольской области ужесточают карантин. Следовательно, работать в учреждениях и посещать их смогут только граждане, имеющие вакцинацию, или ПЦР-тест, или справку о перенесенной болезни. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Тернопольской ОГА.

Тернопольская область с сегодняшнего дня ужесточила карантин

Цитата:

"Следовательно, с 00:00 21 октября начнут действовать новые карантинные ограничения. В частности, будет запрет:

  • функционирования предприятий общественного питания, спортивных залов, продовольственных и непродовольственных рынков, магазинов, государственных структур,
  • проведения массовых мероприятий при отсутствии 100% вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 не более чем за 72 часа или экспресс-теста на определение антигена коронавируса не более чем за 42 часов или документ от врача о противопоказаниях вакцинации у работников и посетителей заведений.

Эти правила касаются и межрегиональных перевозок пассажиров", - говорится в сообщении.

Детали

Как заявила директор департамента здравоохранения местной ОГА Ольга Ярмоленко, по состоянию на 20 октября 6640 жителей Тернопольской области продолжают болеть коронавирусом, из них 728 находятся в медучреждениях.

В связи с развитием заболеваний на COVID-19 в области 16 медучреждений оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Развернуто 1605 койкомест, все они обеспечены кислородом. Продолжают фиксировать случаи коронавируса и среди детей. В частности, на 20 октября болеет 13 несовершеннолетних.

"Течение заболевания в последнее время тяжелее, чем раньше, поэтому все больше людей нуждаются в кислородной поддержке. Так, 560 пациентов находятся на кислородной поддержке, а 17 на ИВЛ. Количество пациентов, которым назначают кислородную поддержку, растет. Ежедневно в Тернопольской области от ковида умирает 10-18 человек", - добавила Ярмоленко.

Она подчеркнула, что 98% госпитализированных в области - люди, которые не сделали прививки.

Добавим

Сейчас в "красной" зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в пятницу, 22 октября, столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании Киева в условиях "красной" зоны.

Также с 23 октября Хмельницкая область усиливает карантинне ограничения. Для посещения заведений питания, магазинов и кинотеатров необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест или паспорт вакцинации от коронавируса.

Кроме того, с 23 октября список "красных" регионов пополнит Сумская область.

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