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Хмельницька область посилить карантин з 23 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. З 23 жовтня Хмельниччина посилює карантині обмеження. Для відвідування закладів харчування, магазинів, та кінотеатрів необхідно мати негативний ПЛР-тест або паспорт вакцинації від коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Хмельницької обласної держадміністрації.

Хмельницька область посилить карантин з 23 жовтня

Деталі

Заступник голови Хмельницької ОДА Сергій Тюрін заявив, що зараз область опинилася на порозі “червоної” зони, тому, щоб не допустити локдауну та зменшити темпи поширення COVID-19 серед мешканців області, необхідно запровадити посилені додаткові протиепідемічні заходи, та активізувати вакцинальну кампанію.

За останніми даними в області підтверджено коронавірусну інфекцію у 9341 хворого, 1337 осіб лікуються в стаціонарі. Найвищі рівні захворюваності на COVID-19 спостерігаються у м.Хмельницькому. Слід зазначити, що серед захворілих лише близько 7-8% були вакциновані, а в стаціонарі лікуються менше 1% осіб, що отримали щеплення.

Відповідно до рішення комісії з 23.10.2021 в області запроваджуються такі додаткові карантинні обмеження:

  • Продовольчі та непродовольчі ринки, кіоски, магазини, супермаркети, гіпермаркети, перукарні, салони краси, готелі, хостели працюватимуть виключно за умов розрахунку — 1 людина на 10 квадратних метрів та при наявності власників та їх працівників негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більш як за 72 години або документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою вакцини.
  • Барам, ресторанам, кафе тощо, буде дозволено приймати відвідувачів з 6 ранку до 23 години та за умови наявності у власників та їх працівників, а також відвідувачів негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більш як за 72 години або документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою вакцини та наповненості закладу на 50%, з розрахунку не більше 4-х осіб за столиком та дотримання відстані 2-х метрів між столиками.
  • Проведення всіх масових розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів дозволятиметься за умови наявності в організаторів та відвідувачів негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більш як за 72 години або документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою вакцини.

Спортивні зали, фітнес-центри, басейни працюватимуть за умови наявності у працівників, а також відвідувачів негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більш як за 72 години або документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою вакцини.

Заклади культури, кінотеатри зможуть приймати відвідувачів за умови наявності у працівників, а також відвідувачів негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більш як за 72 години або документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою вакцини.

Додамо

Відсьогодні міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів, зокрема сертифікату про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.

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