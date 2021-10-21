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Тернопільська область відсьогодні посилила карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Відсьогодні у Тернопільській області посилюють карантин. Відтак, ​​працювати у закладах та відвідувати їх зможуть лише громадяни, які матимуть вакцинацію, або ПЛР-тест, або ж довідку про перенесену хворобу. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Тернопільської ОДА.

Тернопільська область відсьогодні посилила карантин

Цитата:

“Відтак, з 00:00 21 жовтня розпочнуть діяти нові карантинні обмеження. Зокрема, буде заборона:

  • функціонування закладів громадського харчування, спортивних залів, продовольчих і непродовольчих ринків, крамниць, державних структур,
  • проведення масових заходів у разі відсутності 100% вакцинації або негативного ПЛР-тесту на COVID-19 не більше як за 72 години чи експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу не більше як 42 години або документ від лікаря щодо протипоказань вакцинації у працівників та відвідувачів закладів.

Ці правила стосуються і міжрегіональних перевезень пасажирів”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як заявила директорка департаменту охорони здоров’я місцевої ОДА Ольга Ярмоленко, станом на 20 жовтня 6 640 жителів Тернопільської області продовжують хворіти на коронавірус, з них 728 перебувають у медзакладах.

У зв'язку із розвитком захворюваннь на COVID-19 в області 16 медзакладів надають допомогу пацієнтам із коронавірусом. Розгорнуто 1605 ліжкомісць, усі вони забезпечені киснем. Продовжують фіксувати випадки коронавірусу і серед дітей. Зокрема, на 20 жовтня хворіє 13 неповнолітніх.

“Перебіг захворювання останнім часом важчий, ніж раніше, тому все більше осіб потребують кисневої підтримки. Так, 560 пацієнтів знаходяться на кисневій підтримці, а 17 на ШВЛ. Кількість пацієнтів, яким призначають кисневу підтримку, зростає. Щодня на Тернопільщині від ковіду помирає 10-18 людей" — додала Ярмоленко.

Вона підкреслила, що 98% госпіталізованих в області – люди, які не зробили щеплення.

Додамо

Наразі у "червоній" зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська і Дніпропетровська області. 

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у п’ятницю, 22 жовтня, столична комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування Києва в умовах “червоної” зони.

Також з 23 жовтня Хмельниччина посилює карантині обмеження. Для відвідування закладів харчування, магазинів, та кінотеатрів необхідно мати негативний ПЛР-тест або паспорт вакцинації від коронавірусу.

Окрім того, з 23 жовтня список "червоних" регіонів поповнить Сумська область.

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