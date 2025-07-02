Терминал "Новой почты" в Славянске подвергся удару рф - ГВА
Киев • УНН
Ночью Славянск подвергся атаке БПЛА, попавших в терминал "Новой почты". Зафиксировано еще одно попадание, без пострадавших.
Славянск в Донецкой области ночью российские войска атаковали дронами, есть попадание в почтовый терминал "Новой почты", сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в среду в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Среда, 2 июля. В Славянске снова недоброе утро. Ночью город в очередной раз подвергся вражескому обстрелу. Опять атака БПЛА. Попадание по терминалу "Новой почты", - написал Лях.
По его словам, также зафиксировано еще попадание.
"К счастью, без пострадавших", - указал он.
Дополнение
По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за 1 июля россияне убили 2 жителей Донетчины: в Райском и Новохатском. Еще 10 человек в области за сутки получили ранения.