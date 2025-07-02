Термінал "Нової пошти" у Слов'янську зазнав удару рф - МВА
Київ • УНН
Вночі Слов'янськ зазнав атаки БПЛА, поціливши у термінал "Нової пошти". Зафіксовано ще одне влучання, без постраждалих осіб.
Слов'янськ на Донеччині вночі російські війська атакували дронами, є влучання у поштовий термінал "Нової пошти", повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях у середу у Facebook, пише УНН.
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"Середа, 2 липня. У Словʼянську знов недобрий ранок. Вночі місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. Знов атака БПЛА. Влучання по терміналу "Нової пошти", - написав Лях.
З його слів, також зафіксовано ще влучання.
"На щастя, без постраждалих", - зазначив він.
Доповнення
За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за 1 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Райському і Новохатському. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення.