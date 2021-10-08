Теракт в Мали: погибли 16 военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Число жертв террористического акта в среду в центре Мали возросло до 16, девять получили ранения. Об этом сообщает "Синьхуа", пишет УНН.
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“После сложного террористического нападения, совершенного в среду, 6 октября 2021, около 11:25 утра против колонны FAMa на дороге Бандиагара и Коро, баланс на стороне FAMa изменился. Мы сожалеем 16 погибших и девять раненых”, - сказали в армии.
Детали
В своем заявлении Департамент связей с общественностью армии установил предварительную оценку девяти погибших солдат, 11 раненых, 15 убитых террористов и 20 изъятых мотоциклов.
Напомним
Миротворец Организации Объединенных Наций был убит , а четверо получили серьезные ранения в результате взрыва кустарной мины, попавшей в транспортное средство миссии на северо-востоке Мали в субботу.
С 2012 года Малые сталкивается с глубокой и многогранной кризисом в сфере безопасности, политики и экономики. Местные восстания, вторжение джихадистов и насилие между общинами вызвали тысячи смертей и сотни тысяч перемещений.