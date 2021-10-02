У Малі внаслідок вибуху загинув миротворець ООН, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На півночі Малі внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою загинув миротворець ООН, ще четверо отримали серйозні поранення. Про це пише УНН з посиланням на Al Jazeera.
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"Цей інцидент є сумним нагадуванням про постійну небезпеку, що нависла над нашими миротворцями, і про жертви, принесені заради миру в Малі",- сказав голова місії ООН Ель-Гассе Ван.
Доповнення
Місія ООН направила понад 13 000 солдатів для стримування насильства з боку озброєних груп на півночі та в центрі країни. Вона зафіксувала близько 255 смертей з 2013 року, що робить її однією з найсмертоносніших із понад десятка миротворчих місій ООН.
Нагадаємо
Щонайменше вісім миротворців багатопрофільної комплексної місії ООН зі стабілізації в Малі (МІНУСМА) постраждали в результаті вибуху, що прогримів в центральній частині країни.