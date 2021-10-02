В Мали в результате взрыва погиб миротворец ООН, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На севере Мали в результате взрыва самодельного взрывного устройства погиб миротворец ООН, еще четверо получили серьезные ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Цитата
“Этот инцидент является печальным напоминанием о постоянной опасности, нависшей над нашими миротворцами, и о жертвах, принесенных ради мира в Мали”, — сказал глава миссии ООН Эль-Гассе Ван.
Дополнение
Миссия ООН направила более 13 000 солдат для сдерживания насилия со стороны вооруженных групп на севере и в центре страны. Она зафиксировала около 255 смертей с 2013 года, что делает ее одной из самых смертоносных из более десятка миротворческих миссий ООН.
Напомним
По меньшей мере восемь миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) пострадали в результате взрыва, прогремевшего в центральной части страны.