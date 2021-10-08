Теракт в Малі: загинуло 16 військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Кількість жертв терористичного акту в середу в центрі Малі зросла до 16, дев'ятеро отримали поранення. Про це інформує "Сіньхуа", пише УНН.
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“Після складного терористичного нападу, здійсненого в середу, 6 жовтня 2021 року, близько 11:25 ранку проти колони FAMa на дорозі Бандіагара та Коро, баланс на стороні FAMa змінився. Ми висловлюємо жаль 16 загиблим і дев’ять пораненим”, — сказали в армії.
Деталі
У своїй заяві Департамент зв’язків з громадськістю армії встановив попередню оцінку дев’яти загиблих солдатів, 11 поранених, 15 вбитих терористів та 20 вилучених мотоциклів.
Нагадаємо
Миротворець Організації Об’єднаних Націй був убитий, а четверо отримали серйозні поранення в результаті вибуху кустарної міни, що потрапила в транспортний засіб місії на північному сході Малі в суботу.
З 2012 року Малі стикається з глибокою та багатогранною кризою у сфері безпеки, політики та економіки. Місцеві повстання, вторгнення джихадистів та насильство між громадами спричинили тисячі смертей та сотні тисяч переміщень.