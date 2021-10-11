Теннисистка Киченок пробилась в четвертьфинал соревнований в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Украинская теннисистка Людмила Киченок и представительница Латвии Елена Остапенко уверенно вышли в четвертьфинал парных соревнований на турнире WTA -1000 "BNP Paribas Open", который проходит на кортах в Индиан-Уэллс, передает УНН со ссылкой на "Теннисный портал Украины".
Детали
В поединке второго раунда украинско-латвийская пара за 1 час 6 минут расправилась над американо-канадским дуэтом Картер/Дабровски - 6:4, 6:2.
В четвертьфинале Людмилу и Елену ждет тяжелый матч против лидеров посева - чешской пары Крейчикова/Синякова.
Напомним
Свитолина продолжила победную серию на турнире в Индиан-Уэллс.