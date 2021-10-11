Тенісистка Кіченок пробилася до чвертьфіналу змагань в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Українська тенісистка Людмила Кіченок і представниця Латвії Олена Остапенко впевнено вийшли до чвертьфіналу парних змагань на турнірі WTA -1000 "BNP Paribas Open", що триває на кортах в Індіан-Веллс, передає УНН з посиланням на "Тенісний портал України".
Деталі
У поєдинку другого раунду українсько-латвійська пара за 1 годину 6 хвилин розправилася над американсько-канадським дуетом Картер/Дабровські – 6:4, 6:2.
У чвертьфіналі Людмилу і Олену чекає важкий матч проти лідерів посіву - чеської пари Крейчікова/Синякова.
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Світоліна продовжила переможну серію на турнірі в Індіан-Веллс.