Тенісистка Кіченок пробилася до чвертьфіналу змагань в Індіан-Веллс

Деталі

У поєдинку другого раунду українсько-латвійська пара за 1 годину 6 хвилин розправилася над американсько-канадським дуетом Картер/Дабровські – 6:4, 6:2.

У чвертьфіналі Людмилу і Олену чекає важкий матч проти лідерів посіву - чеської пари Крейчікова/Синякова.

Нагадаємо

Світоліна продовжила переможну серію на турнірі в Індіан-Веллс.