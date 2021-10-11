Світоліна продовжила переможну серію на турнірі в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Четверта сіяна турніру WTA-1000 в Індіан-Веллс українка Еліна Світоліна провела зустріч третього кола цих змагань, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
У першій партії Світоліна лідирувала 4:3 з брейком у румунки Сорани Кирсті (32 сіяна), але втратила свою перевагу. У вирішальному сеті українка двічі подавала на те, щоб залишитися в матчі і не дозволила суперниці дістатися до матчболів.
Таким чином Світоліна виграла десятий матч в сезоні після програного першого сету і вперше зробила це з "бронзового" матчу на Олімпіаді.
Доповнення
Світоліна з перемоги розпочала боротьбу за трофей на змаганнях в Індіан-Веллс.
Українка в четвертому колі зіграє в переможницею матчу між італійкою Жасмін Паоліні і Джесікою Пегулою з США.