Свитолина продолжила победную серию на турнире в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Четвертая сеяная турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллс украинка Элина Свитолина провела встречу третьего круга этих соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
В первой партии Свитолина лидировала 4:3 с брейком у румынки Сораны Кырсти (32-я сеяная), но потеряла свое преимущество. В решающем сете украинка дважды подавала на то, чтобы остаться в матче и не позволила сопернице добраться до матчболов.
Таким образом Свитолина выиграла десятый матч в сезоне после проигранного первого сета и впервые сделала это с "бронзового" матча на Олимпиаде.
Дополнение
Свитолина с победы начала борьбу за трофей на соревнованиях в Индиан-Уэллс.
Украинка в четвертом круге сыграет в победительницей матча между итальянкой Жасмин Паолини и Джессикой Пегула с США.