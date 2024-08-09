Темпы роста экономики россии замедлятся вдвое во втором полугодии - Bloomberg

Во втором полугодии 2024 года темпы роста экономики россии, скорее всего, замедлятся вдвое. Об этом свидетельствует опрос экономистов, проведенный Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает Bloomberg, перегретая российская экономика начинает резко тормозить.

По мнению экономистов, опрошенных Bloomberg, валовой внутренний продукт во втором квартале подскочит более чем на 4%, однако в течение оставшейся части года темпы роста, скорее всего, замедлятся вдвое.

Bloomberg пишет, что после вторжения в феврале 2022 года правительство рф резко увеличило расходы, вливая деньги в военную и оборонную промышленность и пытаясь смягчить последствия санкций, введенных США и Европейским союзом, для отечественных предприятий.

По словам главы Банка россии эльвиры набиуллиной, в ответ на огромный рост внутреннего спроса экономика перегрелась до такой степени, какой не было со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

"Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны", - сказала набиуллина.

Центральный банк в прошлом месяце поднял ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов до 18 %, самого высокого уровня с первых недель войны, чтобы противостоять риску стагфляции.

Уровень безработицы, являющийся основным признаком перегрева, в россии снизился до исторического минимума в 2,4 % и ниже, чем в любой из стран "Группы семи".

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