Темноте Одесскую область не одолеть: регион получил 206 систем хранения энергии

Благодаря поддержке благотворительных организаций и международных партнеров, Одесская область получила 206 систем хранения энергии. Эти аккумуляторы и контроллеры обеспечат надежное функционирование больниц, ЦПАУ, интернатов, реабилитационных центров для детей. Об этом информирует глава облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Глава ОВА уточнил, что в частности, Одесская областная клиническая больница бесперебойно сможет спасать жизни. ЦПАУ в Авангарде продолжит оказывать все услуги. Детки в Ананьевском детском доме-интернате и реабилитационных центрах останутся в тепле и безопасности, а спасатели смогут быстро среагировать на чрезвычайные ситуации. "Эти системы - наша защита, надежда и уверенность в будущем. Обсудили с благотворителями дальнейшее сотрудничество, в частности передачу еще одной партии систем хранения энергии и солнечных батарей. Спасибо за помощь", - написал Кипер.