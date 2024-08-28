Темряві Одещину не здолати: регіон отримав 206 систем зберігання енергії
Київ • УНН
Завдяки благодійникам та міжнародним партнерам, Одеська область отримала 206 систем зберігання енергії. Вони забезпечать безперебійну роботу лікарень, ЦНАПів, інтернатів та реабілітаційних центрів для дітей.
Завдяки підтримці благодійних організацій та міжнародних партнерів, Одещина отримала 206 систем зберігання енергії. Ці акумулятори та контролери забезпечать надійне функціонування лікарень, ЦНАПів, інтернатів, реабілітаційних центрів для дітей. Про це інформує очільник облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
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Голова ОВА уточнив, що зокрема, Одеська обласна клінічна лікарня безперебійно зможе рятувати життя. ЦНАП в Авангарді продовжить надавати всі послуги. Дітки в Ананьївському дитячому будинку-інтернаті та реабілітаційних центрах залишаться в теплі й безпеці, а рятувальники зможуть швидко зреагувати на надзвичайні ситуації. "Ці системи – наш захист, надія і впевненість у майбутньому. Обговорили з благодійниками подальшу співпрацю, зокрема передачу ще однієї партії систем зберігання енергії та сонячних батарей. Дякуємо за допомогу", - написав Кіпер.