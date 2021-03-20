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Телескоп Hubble зафиксировал смену сезонов на Сатурне

Телескоп Hubble зафиксировал смену сезонов на Сатурне

Киев  •  УНН

 • 57602 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Космический телескоп Hubble NASA зафиксировал изменения в огромной и турбулентной атмосфере Сатурна. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт NASA.

Детали

Космический телескоп Hubble сфотографировал северное полушарие Сатурна при переходе от лета к осени. Фотографии были сделаны в 2018, 2019 и 2020 годах.

Цитата

“Эти небольшие ежегодные изменения цветных полос Сатурна завораживают. Когда Сатурн движется к падению в его северном полушарии, мы видим, как меняются полярные и экваториальные регионы, но мы также видим, что атмосфера изменяется в значительно более короткие временные шкалы”, - сказала Эми Саймон, ученый-планетарий из Центра космических полетов Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

Дополнительно

Ученые обнаружили небольшое изменение цвета от года к году, вероятно, из-за высоты облаков и ветра. Отмечают, что больших изменений следует ожидать в сезонной шкале времени.

Сатурн, как и Земля, наклонен к Солнцу. Это означает, что в разное время года его стороны получают разное количество тепла. Ученые пришли к выводу, что увиденные ими атмосферные изменения могут быть связаны с колебаниями солнечного света.

Напомним

Титан, самый большой спутник Сатурна, удаляется от своей планеты в сто раз быстрее, чем это происходило раньше. Марсоход NASA под названием Perseverance впервые снял на видео звук езды поверхностью Марса. NASA завершила основное испытание ракеты, которая может вернуть людей на Луну.

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