Телескоп Hubble зафіксував зміну сезонів на Сатурні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Космічний телескоп Hubble NASA зафіксував зміни в величезній і турбулентній атмосфері Сатурна. Про це пише УНН з посиланням на офіційний сайт NASA.
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Космічний телескоп Hubble зазнімкував північну півкулю Сатурна під час переходу від літа до осені. Фотографії були зроблені у 2018, 2019 і 2020 роках.
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“Ці невеликі щорічні зміни кольорових смуг Сатурна зачаровують. Коли Сатурн рухається до падіння в його північній півкулі, ми бачимо, як змінюються полярні та екваторіальні регіони, але ми також бачимо, що атмосфера змінюється у значно коротші часові шкали”, — сказала Емі Саймон, вчений-планетар з Центру космічних польотів Годдарда NASA в Грінбелті, штат Меріленд.
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Вчені виявили невелику зміну кольору від року до року, ймовірно, через висоту хмар та вітри. Зазначають, що більших змін слід очікувати у сезонній шкалі часу.
Сатурн, як і Земля, нахилений до Сонця. Це означає, що в різні пори року його сторони отримують різну кількість тепла. Вчені прийшли до висновку, що побачені ними атмосферні зміни можуть бути пов’язані з коливаннями сонячного світла.
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