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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах

Киев • УНН

 • 560304 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Нидерландский медиарегулятор предоставил российскому телеканалу “Дождь” лицензию на вещание сроком пять лет, пишет УНН со ссылкой на медиарегулятора Нидерландов Commissariaat voor de Media.

Телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах

Цитата

“Медиарегулятор дает разрешение TVR Studios B.V. предоставлять услуги коммерческого телевизионного вещания как коммерческому медиаучреждению через программный канал под названием “TV Rain”, — говорится в сообщении.

Детали

Решение, как отмечается, было принято еще 22 декабря и в соответствии с законом должно быть обнародовано в течение 15 дней. Компания TVR Studios B.V., зарегистрированная в Амстердаме, подала заявку на получение лицензии 6 декабря 2022 года года.

Нидерландский регулятор отметил, что не обнаружил никаких из оснований для отказа в предоставленных разрешений.

Добавим

Телеканал “Дождь”, позиционирующий себя как оппозиционный к власти рф, попал в скандал. Во время эфира телеведущий заявил о помощи российским военным, сейчас воюющим на территории Украины.

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