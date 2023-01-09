Телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Нидерландский медиарегулятор предоставил российскому телеканалу “Дождь” лицензию на вещание сроком пять лет, пишет УНН со ссылкой на медиарегулятора Нидерландов Commissariaat voor de Media.
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“Медиарегулятор дает разрешение TVR Studios B.V. предоставлять услуги коммерческого телевизионного вещания как коммерческому медиаучреждению через программный канал под названием “TV Rain”, — говорится в сообщении.
Детали
Решение, как отмечается, было принято еще 22 декабря и в соответствии с законом должно быть обнародовано в течение 15 дней. Компания TVR Studios B.V., зарегистрированная в Амстердаме, подала заявку на получение лицензии 6 декабря 2022 года года.
Нидерландский регулятор отметил, что не обнаружил никаких из оснований для отказа в предоставленных разрешений.
Добавим
Телеканал “Дождь”, позиционирующий себя как оппозиционный к власти рф, попал в скандал. Во время эфира телеведущий заявил о помощи российским военным, сейчас воюющим на территории Украины.