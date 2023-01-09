Телеканал "Дождь" отримав ліцензію на мовлення в Нідерландах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Нідерландський медіарегулятор надав російському телеканалу “Дождь” ліцензію на мовлення строком п’ять років, пише УНН з посиланням на медіарегулятора Нідерландів Commissariaat voor de Media.
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“Медіарегулятор дає дозвіл TVR Studios B.V. надавати послуги комерційного телевізійного мовлення як комерційній медіаустанові через програмний канал під назвою “TV Rain”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Рішення, як зазначається, було ухвалене ще 22 грудня та відповідно до закону мало бути оприлюднене протягом 15 днів. Компанія TVR Studios B.V., зареєстрована в Амстердамі, подала заявку на отримання ліцензії 6 грудня 2022 року.
Нідерландський регулятор зазначив, що не виявив жодних з підстав для відмови у надані дозволу.
Додамо
Телеканал “Дождь”, який позиціонує себе як опозиційний до влади рф, потрапив у скандал. Під час ефіру телеведучий заявив про допомогу російським військовим, які зараз воюють на території України.