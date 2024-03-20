Taurus окажет значительное влияние на способность Украины защитить себя - глава МИД Польши

Ракеты дальнего радиуса действия Taurus помогут оказать значительное влияние на способность Украины защитить себя от рф. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в комментарии dpa, передает УНН со ссылкой на BR24.

Детали

Как пишет BR24, Сикорский поддержал Украину в ее запросе о передаче крылатых ракет Taurus и обвинил Германию в нерешительности в доставке новых систем вооружения в зону боевых действий.

Глава МИД Польши заявил, что предоставление ракет Taurus с дальностью действия 500 километров окажет "значительное влияние на способность Украины защитить себя".

По его словам, имея крылатые ракеты из других стран, украинцы уже убедили русских переместить свои логистические базы, такие как склады боеприпасов, далеко за линию фронта.

А немецкие ракеты заставят их уйти еще дальше - сказал Сикорский.

Дополнение

19 марта сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставки ракет Taurus Украине, назвав такие дискуссии "смешными", но отметил, что решительная военная помощь Украине сейчас является важнейшим посланием президенту россии владимиру путину.

Портал t-online заявлял, что основная причина, по которой Шольц не хочет поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине, может быть связана с особенностями этих ракет, а именно - с засекреченной системой наведения на цели.

Der Spiegel сообщал, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается кулуарно убедить Шольца передать Украине ракеты Taurus.

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