Тактическая авиация противника активизировалась на востоке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
khersonХерсон
Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
  •  106612 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
  •  106707 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  113691 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  109912 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  106285 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100842 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  95310 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  146357 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
24 мая 2024, 06:00  •  142885 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  221355 просмотра
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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  356369 просмотра

Тактическая авиация противника активизировалась на востоке

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности тактической авиации противника на востоке.

Война •   •  1728 просмотра
Тактическая авиация противника активизировалась на востоке

российские обстрелы повредили жилые дома и инфраструктуру в Херсонской области

Вражеские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома, инфраструктуру и отель, но обошлось без жертв.

Общество •   •  3567 просмотра
российские обстрелы повредили жилые дома и инфраструктуру в Херсонской области

Нападения на Днепропетровщину: оккупанты обстреляли 3 громады и Никополь, без жертв

рф обстреляла несколько населенных пунктов в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и беспилотника-камикадзе, но сообщений о жертвах или ранениях не поступало.

Общество •   •  5638 просмотра
Нападения на Днепропетровщину: оккупанты обстреляли 3 громады и Никополь, без жертв

Враг трижды обстрелял Николаевскую область, потерь нет

Вчера оккупанты трижды обстреляли Николаевскую область из артиллерии и минометов, но, к счастью, обошлось без жертв.

Общество •   •  7984 просмотра
Враг трижды обстрелял Николаевскую область, потерь нет

Ночной обстрел Харькова: городской голова сообщает уточненную информацию

Вражеские ракетные удары нанесли материальный ущерб учебному заведению, автомобилям и прилегающим зданиям в Слободском районе Харькова, но сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.

Общество •   •  8933 просмотра
Ночной обстрел Харькова: городской голова сообщает уточненную информацию

За сутки рф потеряла 1240 человек личного состава

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1240 военнослужащих.

Война •   •  9599 просмотра
За сутки рф потеряла 1240 человек личного состава

Войска врага 342 раза обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской область - ОВА

За минувшие сутки враг 342 раза обстрелял 7 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 2 авиаудара, 112 беспилотников, 228 артиллерийских и ракетных обстрелов, разрушив жилые дома, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  10531 просмотра
Войска врага 342 раза обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской область - ОВА

Охранника харьковского парфюмерного магазина посадили на 5 лет за пособничество оккупантам

Охранника харьковского парфюмерного магазина приговорили к 5 годам лишения свободы за то, что он помогал российским войскам корректировать авиаудары, предоставляя информацию о местах дислокации украинских войск.

Война •   •  12070 просмотра
Охранника харьковского парфюмерного магазина посадили на 5 лет за пособничество оккупантам

Сегодня День без вести пропавших детей: сколько несовершеннолетних пропали в Украине с начала российской агрессии

Сегодня, 25 мая, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Дня без вести пропавших детей. На данный момент, в Украине официально пропавшими без вести считаются более двух тысяч детей.

Общество •   •  12045 просмотра
Сегодня День без вести пропавших детей: сколько несовершеннолетних пропали в Украине с начала российской агрессии

Украинский стрелок получил бронзу на чемпионате Европы по стрельбе в Италии

Украинский стрелок Андрей Кобзарук завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в итальянском Лонато.

спорт •   •  11470 просмотра
Украинский стрелок получил бронзу на чемпионате Европы по стрельбе в Италии