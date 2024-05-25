Тактическая авиация противника активизировалась на востоке

Сегодня День без вести пропавших детей: сколько несовершеннолетних пропали в Украине с начала российской агрессии

Сегодня, 25 мая, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Дня без вести пропавших детей. На данный момент, в Украине официально пропавшими без вести считаются более двух тысяч детей.