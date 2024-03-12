Такие действия набирают обороты и будут продолжаться: Юсов прокомментировал ночные взрывы в рф

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал ночные взрывы в рф, указав, что можно констатировать: такие действия набирают обороты и будут продолжаться. Об этом он сказал в эфире телемарафона во вторник, пишет УНН.

Детали

"Мы можем прокомментировать, что продолжается демилитаризация военных объектов на территории рф. То есть, те же нефтебазы, другие объекты - это военные объекты, которые использует армия захватчика и кремлевский режим в военных целях для обеспечения снабжения оккупационной группировки агрессора в Украине. И вполне естественно, что именно на этих объектах происходят действия, которые усложняют продолжение агрессивной геноцидной войны против Украины. Это то, что можно констатировать. Средства поражения и о том, кто это делает - я думаю, что мы сможем прокомментировать позже", - сказал представитель ГУР.

Но то, что такие действия набирают обороты и будут продолжены - мы можем констатировать. В конце концов, для всех с каждым днем все более очевидно, что путин не просто ведет, а привел войну уже в россию, и это чувствует каждый, кто причастен к геноцидной войне против Украины - отметил Юсов.

Дополнение

В ночь на 12 марта власти сразу семи российских регионов сообщили об атаках дронов. В двух регионах - орловской и нижегородской областях - удары пришлись на нефтяной завод и нефтебазу.

РосСМИ сообщали, что на предприятии АО "Орелнефтепродукт" был поврежден резервуар объемом 2000 кубометров с бензином, что привело к утечке нефтепродуктов.

А на нефтеперерабатывающем заводе "НОРСИ" компании "лукойл" в нижегородской области рф - одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии - по меньшей мере половина переработки была остановлена из-за повреждений.