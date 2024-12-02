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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тайна чемодана Шольца: канцлер раскрыл секрет, а сеть взорвалась мемами

Тайна чемодана Шольца: канцлер раскрыл секрет, а сеть взорвалась мемами

Киев  •  УНН

 • 675 просмотра

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Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил содержимое загадочного серебристого чемодана, с которым приехал в Киев. В чемодане оказался обычный дорожный гардероб. Однако необычный аксессуар канцлера Германии взбудоражил фантазию украинцев и стал причиной для шуток и мемов.

Канцлер Германии Олаф Шольц поделился,что было в серебристом чемодане, с которым он прибыл сегодня в Киев, передает УНН.

Шольца попросили рассказать, что находилось в серебристом чемодане, с которым он приехал в Киев, если эта информация не под грифом секретно.

"На сколько детально вы это хотите знать? Это те вещи, которые берут в дорогу. То, во что нужно переодеваться", - сказал Шольц во время совместного брифинга с Президентом Владимиром Зеленским.

Добавим

Чемодан канцлера Германии, который попал на официальные фото, взбудоражил фантазию украинцев и стал причиной для шуток и мемов. 

УНН собрал самые яркие.

Дополнение

Олаф Шольц сегодня впервые с лета 2022 года посетил Киев. Из поезда он вышел с загадочным чемоданом, который заинтересовал украинцев.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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olaf-sholtsОлаф Шольц
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