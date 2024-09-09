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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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7 сентября 2024, 10:33  •  86031 просмотра

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже
7 сентября 2024, 08:58  •  69833 просмотра

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже

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Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

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Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

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