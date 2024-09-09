Ранее иранский режим передал России огромное количество беспилотников, боеприпасов и артиллерийских снарядов. Но вероятной схемой все более тесного сотрудничества между странами, является вероятное решение поставки иранских ракет в РФ. Соответствующие условия заставляют Запад отреагировать на эту акцию более жестко, пишет Sky News, передает УНН.

Детали

Модель все более тесного сотрудничества между Москвой и Тегераном, в рамках которой иранский режим уже передал огромное количество «Шахедов», боеприпасов и артиллерийских снарядов, усиливается на фоне слухов о получении Россией баллистических ракет от Ирана.

Если поставки баллистических ракет Ираном подтвердятся, США, Великобритания и другие западные союзники будут вынуждены ответить в ответ, скорее всего, дополнительными санкциями, пишет Sky News.

Это улица с двусторонним движением. Россия способна сделать ряд вещей, чтобы помочь иранским баллистическим ракетам - сделать их более опасными для использования против наших друзей и партнеров на Ближнем Востоке - заявил директор ЦРУ Билл Бернс, во время публичного выступления вместе со своим британским коллегой сэром Ричардом Муром.

Подтверждение более тесного сотрудничества Ирана и РФ, возможно способно усилить решимость Запада о предоставлении Украине разрешения использовать западные ракеты большой дальности против целей на российской территории.

Напомним

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