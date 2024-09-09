Зв'язки москви і Тегерана дедалі тісніші, Заходу доведеться реагувати - Sky News

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Київ • УНН

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Іран постачає Росії безпілотники та боєприпаси, можливо й балістичні ракети. США та союзники можуть відреагувати додатковими санкціями та дозволом Україні використовувати далекобійні ракети.

Раніше іранський режим передав росії величезну кількість безпілотників, боєприпасів і артилерійських снарядів. Але ймовірною схемою все більш тісної співпраці між країнами, є ймовірне рішення  постачання іранських ракет до рф. Відповідні умови змушують Захід відреагувати на цю акцію більш жорстко, пише Sky News, передає УНН.

Деталі

Модель дедалі тіснішого співробітництва між москвою і Тегераном, у рамках якої іранський режим уже передав величезну кількість "Шахедів", боєприпасів і артилерійських снарядів, посилюється на тлі чуток про отримання росією балістичних ракет від Ірана.

Якщо поставки балістичних ракет Іраном підтвердяться, США, Великобританія та інші західні союзники будуть змушені відповісти у відповідь, швидше за все, додатковими санкціями, пише Sky News.

Це вулиця з двостороннім рухом. Росія здатна зробити низку речей, щоб допомогти іранським балістичним ракетам - зробити їх більш небезпечними для використання проти наших друзів і партнерів на Близькому Сході

- заявив директор ЦРУ Білл Бернс, під час публічного виступу разом зі своїм британським колегою сером Річардом Муром.

Підтвердження більш тісної співпраці Ірану та рф, можливо здатне посилити рішучість Заходу щодо надання Україні дозволу використовувати західні ракети великої дальності проти цілей на російській території.

Нагадаємо 

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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