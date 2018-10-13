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Праздник Покрова: легенды, традиции, поверья

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Завтра, 14 октября (1 октября по старому стилю), в Украине вместе со всеми христианами восточного обряда празднуют праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается церквями восточного обряда, сообщает УНН.

По легенде, во время одной из осад Константинополя русинами Аскольда в 910 году городу угрожала опасность. Тогда жители города обратились в молитве к Богородице с просьбой о спасении. Она услышала эти молитвы и вступилась за город, укрыв своим омофором: враги уже не могли видеть нежелательных горожан, и те спаслись. Такое покровительство настолько поразило Аскольда, что он со своими дружинниками принял христианство. На древнерусские земли этот праздник пришел с принятием христианства и глубоко укоренился в народных обычаях и культуре.

Сейчас Покрова Пресвятой Богородицы считается наиболее осенним праздником в Украине. Он открывает сезон свадеб, одновременно является и праздником казачества, ведь славные воины нашей земли считали, что покров Богородицы защищает их от любых бед и смертей и особенно почитали свою заступницу. 14 октября считается и датой создания Украинской повстанческой армии (УПА), хотя по этому поводу есть разные мнения историков. С 14 октября 2014 года этот день также стал праздником защитника Украины.

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Традиционно к празднику завершают заготовку урожая на зиму и начинают приготовления к свадьбам. По старинке, девушки, которые хотят в этом году выйти замуж, должны побывать на Покров в церкви и помолиться. Они просят Богородицу "покрыть им голову", чтобы не остаться незамужними. Свадьбы заканчивались за две недели до Рождественского поста.

На Покров молились также и за воинов, которые находятся в походах и защищают отечество, а также выбирали казачьих атаманов. Традиционно к празднику утепляли дом, и 14 октября обычно первый раз заливали печь. Эта традиция сохранилась до наших дней, поскольку на следующий день после этой даты, 15 октября, начинается отопительный сезон в стране. Был обычай к празднику Покрова Божьей Матери вселяться в новый дом, чтобы его оберегала Богородица.

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С этим православным праздником, посвященным Богородице, связано и множество народных примет. Считалось, что Матерь Божья покрывает землю своим покрывалом в виде листьев или первого снега. Если в этот день дул низовой ветер с юга, наши предки считали, что зима будет теплой. Если северный ветер - наоборот, зима будет холодной. Западный ветер предвещал большое количество снега; если ветер был изменчив, то и зима должна быть с такой же переменчивой погодой; сильный ветер - к ветряной весне; если на Покров не выпал первый снег, его не будет и в ноябре. Если по сей день не опадают листья с вишни, то зима должна быть теплой.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Херсонскую область заявил, что День защитника Украины, который страна отметит завтра, перестал быть праздником исключительно мужчин.

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