Свято Покрови: легенди, традиції, повір'я

За легендою, під час однієї з облог Константинополя русинами Аскольда в 910 році місту загрожувала небезпека. Тоді мешканці міста звернулися в молитві до Богородиці з проханням про порятунок. Вона почула ці молитви і заступилася за місто, укривши своїм омофором: вороги вже не могли бачити небажаних городян, і ті врятувалися. Таке заступництво настільки вразило Аскольда, що він зі своїми дружинниками прийняв християнство. На древньоруські землі це свято прийшло з прийняттям християнства та глибоко укорінилося в народних звичаях та культурі.

Нині Покрови Пресвятої Богородиці вважається найбільшим осіннім святом в Україні. Воно відкриває сезон весіль, одночасно є і святом козацтва, адже славні воїни нашої землі вважали, що покров Богородиці захищає їх від будь-яких бід і смертей і особливо шанували свою заступницю. 14 жовтня вважається і датою створення Української повстанської армії (УПА), хоча з цього приводу є різні думки істориків. З 14 жовтня 2014 року цей день також став святом захисника України.

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Традиційно до свята завершують заготівлю врожаю на зиму та розпочинають приготування до весіль. За давнім звичаєм, дівчата, які хочуть цього року взяти шлюб, мають побувати на Покрови в церкві та помолитися. Вони просять Богородицю "покрити їм голову", щоб не залишитися незаміжніми. Весілля закінчувалися за два тижні до Різдвяного посту.

На Покрови молилися також і за воїнів, які перебувають в походах і захищають вітчизну, вибирали козацьких отаманів. Традиційно до свята утеплювали будинок, і 14 жовтня зазвичай перший раз затоплювали піч. Ця традиція збереглася донині, оскільки на наступний день після цієї дати, 15 жовтня, розпочинається опалювальний сезон в країні. Був звичай до свята Покрови Божої Матері вселятися в новий будинок, щоб його оберігала Богородиця.

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З цим православним святом, присвяченим Богородиці, пов'язано і безліч народних прикмет. Вважалося, що Матір Божа вкриває землю своїм покривалом у вигляді листя або першого снігу. Якщо в цей день дув низовий вітер з півдня, наші предки вважали, що зима буде теплою. Якщо північний вітер – навпаки, зима буде холодною. Західний вітер віщував велику кількість снігу; якщо вітер був мінливий, то і зима мала бути з такою ж мінливою погодою; сильний вітер - до вітряної весни; якщо на Покрову не випав перший сніг, його не буде і в листопаді. Якщо до цього дня не опадає листя з вишні, то зима має бути теплою.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час візиту у Херсонську область заявив, що День захисника України, який країна святкуватиме завтра, перестав бути святом виключно хлопців.