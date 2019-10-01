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Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Киев • УНН

 • 11723 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре во вторник утром упали в цене до 60,78 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,83%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,55 доллара за баррель, прибавив 0,89%.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

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