Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре во вторник утром упали в цене до 60,78 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,83%.
При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,55 доллара за баррель, прибавив 0,89%.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.