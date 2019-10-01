Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у вівторок зранку впали в ціні до 60,78 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,83%.
При цьому ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 54,55 долара за барель, додавши 0,89%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.