Мировые цены на нефть упали
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник утром упали в цене до 69,34 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:58, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,11%.
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При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 59,07 доллара за баррель, потеряв 1,44%.
Добавим, мировые цены на нефть упали после того, как накануне крупные производители нефти на саммите в Абу-Даби признали, что может понадобиться сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Нефть упала в цене до минимума в 30 долларов за баррель в январе 2016 года. Нефть Brent, которая торговалась выше 80 долларов за баррель в последнее время, теперь колеблется в пределах 70 долларов.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в следующем году.