Світові ціни на нафту впали
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у вівторок зранку впали в ціні до 69,34 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:58, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,11%.
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При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 59,07 долара за барель, втративши 1,44%.
Додамо, світові ціни на нафту впали після того, як напередодні великі виробники нафти на саміті в Абу-Дабі визнали, що може знадобитися скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів за добу.
Нафта впала в ціні до мінімуму у 30 доларів за барель у січні 2016 року. Нафта Brent, яка торгувалася вище 80 доларів за барель останнім часом, тепер коливається у межах 70 доларів.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.