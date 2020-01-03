Мировые цены на нефть резко подскочили
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в пятницу утром выросли в цене до 68,13 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,84%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 62,84 доллара за баррель, прибавив 2,71%.
Добавим, цены на нефть подскочили после того, как командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты 3 января ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Соединенные Штаты подтвердили, что нанесли удары по двум связанных с Ираном целям в Багдаде.
Иран является членом ОПЕК - картеля, созданного нефтедобывающими государствами для стабилизации цен на нефть.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.