Світові ціни на нафту різко підскочили
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 68,13 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:07, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 2,84%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 62,84 долара за барель, додавши 2,71%.
Додамо, ціни на нафту підскочили після того, як командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті 3 січня ракетним ударом в районі аеропорту Багдада. Сполучені Штати підтвердили, що завдали ударів по двох пов'язаних з Іраном цілям в Багдаді.
Іран є членом ОПЕК - картелю, створеного нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.