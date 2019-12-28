Мир отмечает День кино
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сегодня отмечается Международный день кино - профессиональный праздник кинематографистов и любителей кино во всем мире, передает УНН.
Так, 28 декабря 1895 года в подвале "Гранд кафе" на бульваре Капуцинок в Париже состоялся первый публичный платный сеанс "синематографа", изобретенного братьями Люмьер. Публика, собравшаяся на первый в мире киносеанс, смотрела "Выход рабочих с фабрики Люмьер" и "Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота".
Последний стал настоящей киноклассикой. Этот фильм имеет довольно простой сюжет. На экране демонстрируется остановка поезда на железнодорожной платформе вокзала "Ла Сьота", а так же идут вдоль вагонов пассажиры. Но, несмотря на это, картина стала широко известна. По некоторым данным, показ фильма шокировал публику того времени, поскольку она была психологически не подготовлена воспринять изображение движущегося поезда. По некоторым данным, люди отскакивали от экрана, ведь боялись быть сбитыми поездом.
Развитие украинского же кино началось еще в 1893 году, когда инженер Иосиф Тимченко за два года до братьев Люмьер разработал аппарат "кинескоп", пригодный для киносъемки и кинопроекции. К началу эры звуковых фильмов, в 1920-30-х годах, в Украине был создан ряд немых лент, самая известная из которых - "Земля" Александра Довженко, которую кинокритики считают культовой для своего времени.
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А первый кинотеатр в Киеве открыли уже в 1897 году. Вечером, 3 января, в клубе Киевского дворянского собрания состоялся пробный "сеанс подвижных живых картин кинематографа Люмьера". Киноаппарат Люмьера тогда еще не ввели в серийное производство, и его владельцем был руководитель "Киевского общества драматических артистов" Николай Михайлович Соловцов. Первые фильмы "крутили" в арендованном Соловцовым театре Бергонье на улице Фундуклеевской (ныне здание Театра русской драмы им. Леси Украинки).
Напомним, украинский фильм "Племя" вошел в топ-50 от Rolling Stone.