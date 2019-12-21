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Український фільм "Плем'я" увійшов у топ-50 від Rolling Stone

Український фільм "Плем'я" увійшов у топ-50 від Rolling Stone

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Авторитетний американський журнал Rolling Stone вніс український фільм "Плем’я" до 50 найкращих фільмів десятиліття, що минає, передає УНН.

Так, українська кінострічка режисера Мирослава Слабошпицького розмістилася на 48-ій позиції рейтингу. Фільм випередив "Одного разу в Голівуді" (49) та "Чорну пантеру" (50).

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На першій сходинці топ-50 від Rolling Stone - американський драматичний фільм, знятий Баррі Дженкінсом, "Місячне сяйво".

Нагадаємо, раніше фільм "Плем’я" увійшов до десятки кращих фільмів року за версією The Hollywood Reporter.

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