Український фільм "Плем'я" увійшов у топ-50 від Rolling Stone
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Авторитетний американський журнал Rolling Stone вніс український фільм "Плем’я" до 50 найкращих фільмів десятиліття, що минає, передає УНН.
Так, українська кінострічка режисера Мирослава Слабошпицького розмістилася на 48-ій позиції рейтингу. Фільм випередив "Одного разу в Голівуді" (49) та "Чорну пантеру" (50).
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На першій сходинці топ-50 від Rolling Stone - американський драматичний фільм, знятий Баррі Дженкінсом, "Місячне сяйво".
Нагадаємо, раніше фільм "Плем’я" увійшов до десятки кращих фільмів року за версією The Hollywood Reporter.