Соперник "Зари" в Лиге Европы арендовал защитника "Севильи"

28-летний француз, который имеет опыт выступлений в составе национальной сборной своей страны (один проведенный поединок), арендованный "Эспаньолом" на один сезон с возможностью выкупа.

В предыдущем сезоне Коршья сыграл в составе "андулузцев" только 12 поединков. Большую часть карьеры игрок провел во французском "Лилле" (127 матчей и 7 голов), "Сошо" (109, 5 голов) и "Ле Мане" (87, 4 гола).

Напомним, первый матч раунда плей-офф Лиги Европы "Эспаньол" - "Заря" пройдет 22 августа в 22:00.