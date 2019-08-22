Соперник "Зари" в Лиге Европы арендовал защитника "Севильи"

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08:52 • 55915 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 74663 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124434 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134790 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124551 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127218 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129541 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153074 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Фланговый защитник "Севильи" Себастьян Коршья сменил клубную прописку на ФК "Эспаньол", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба из Барселоны.

28-летний француз, который имеет опыт выступлений в составе национальной сборной своей страны (один проведенный поединок), арендованный "Эспаньолом" на один сезон с возможностью выкупа.

В предыдущем сезоне Коршья сыграл в составе "андулузцев" только 12 поединков. Большую часть карьеры игрок провел во французском "Лилле" (127 матчей и 7 голов), "Сошо" (109, 5 голов) и "Ле Мане" (87, 4 гола).

Напомним, первый матч раунда плей-офф Лиги Европы "Эспаньол" - "Заря" пройдет 22 августа в 22:00.

Украинские Национальные Новости

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