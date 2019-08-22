Суперник "Зорі" в Лізі Європи орендував захисника "Севільї"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Фланговий оборонець "Севільї" Себастьян Коршіа змінив клубну прописку на ФК "Еспаньол", повідомляє УНН із посиланням на сайт клубу з Барселони.
28-річний француз, який має досвід виступів у складі національної збірної своєї країни (один проведений поєдинок), орендований "Еспаньолом" на один сезон із можливістю викупу.
Попереднього сезону Коршіа відіграв у складі "андулузців" тільки 12 поєдинків. Більшу частину кар'єри гравець провів у французькому "Ліллі" (127 матчів і 7 голів), "Сошо" (109, 5 голів) і "Ле Мані" (87, 4 голи).
Нагадаємо, перший матч раунду плей-офф Ліги Європи "Еспаньол" – "Зоря" пройде 22-го серпня о 22:00.